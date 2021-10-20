Україну накриє штормовий вітер: де чекати негоди

В Україні на завтра оголошено штормове попередження. У низці регіонів синоптики прогнозують значне посилення вітру, подекуди його швидкість сягне 25 метрів на секунду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Зокрема, на заході країни вночі очікується шквальний південний, південно-західний вітер 7-12 м/с.
Разом з тим вдень синоптики прогнозують в більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах до 25 м/с.
Температура повітря в середньому по Україні вночі становитиме +4 +9 градусів, однак у східних областях місцями очікується до 0 -3.
Найтепліше буде на заході країни, там вдень очікується до +20.