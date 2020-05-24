Дожди в трех регионах и до +18: погода в Украине на сегодня

Фото: человек с зонтиком (РБК-Украина)

Сегодня на западе, юге и в центре страны ожидаются дожди

Погода в Украине в воскресенье, 24 мая, будет дождливой и местами ветреной, ожидается до +18 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, сегодня на северо-западе, в Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди. В остальных регионах будет переменная облачность и ветер, также возможны осадки.

В западных областях днем будет от +12 до +18 тепла. Теплее будет в Закарпатской области. Ночью столбики термометров могут опуститься до +5 градусов.

В центральных и северных областях ожидается от +13 до +17 градусов тепла. Ночью будет от +3 до +7 градусов.

На юго-востоке Украины столбики термометров покажут от +15 до +18 тепла, а ночью от +4 до +9 градусов.

Фото: погода в Украине на 24 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха прогреется до +13+16, а ночью будет от +3 до +7 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 24 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, погода в Украине изменится уже на следующей неделе, когда в страну наконец придет потепление. Дожди 23 мая ожидаются в центральных и местами в северных областях, а также в южной части страны и в Харьковской области.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупреждают о заморозках в Украине. Ожидается, что в некоторых областях местами и в воздухе заморозки будут представлять показатели температуры от 0 до +3 градусов.

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Автор: Максим Зайченко