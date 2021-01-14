На Украину надвигаются морозы до -21. Синоптики назвали дату

В Украину завтра придут сильные морозы, ожидается значительное снижение температуры ночью до -12-18 мороза. Такая погода будет до 18 января.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные УкрГидрометцентра.

Как отмечается, местами в северных областях может быть до -21 мороза, днем до -10-16 мороза.

По Киеву завтра ожидается значительное снижение температуры: ночью до -13-18 мороза, днем до -11-15 мороза. В Киевской области такая же ситуация.

Сегодня в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, вчера в Украине были снегопады, засыпало, в частности, Львов, Одессу, Днепр, Полтаву, Николаев.

Сегодня в Киеве готовятся к уборке улиц, если будут снегопады, а также обустраивают пункты обогрева.

Также синоптики призывают не выходить на улицу без необходимости, поскольку 15-16 января будет существенное снижение температуры воздуха. Ночью ожидается до -18, в северных областях местами до -21. Днем температура воздуха составит -10, местами до -16.