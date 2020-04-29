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На Украину надвигаются грозы и сильный ветер

Новости » Общество     29.04.2020 - 16:22
На Украину надвигаются грозы и сильный ветер
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Непогода ожидается завтра, 30 апреля

В четверг, 30 апреля, погода в Украине существенно ухудшится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков из Украинского гидрометцентра, завтра в западных областях страны ожидаются грозы. В Закарпатской области ночью возможен значительный дождь.

Кроме того, в Карпатах завтра прогнозируют сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая Украину накроют сильные грозовые дожди. В первый день мая непогода ожидается в западных, северных и центральных областях. Следующие два дня грозовой фронт будет распространяться по всей территории страны. При этом температура воздуха будет достигать 23 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области из-за непогоды произошло массовое обесточивание населенных пунктов. Из-за грозовых ливней и сильного ветра полностью или частично без электроснабжения остались более 10 населенных пунктов в нескольких районах. Местами было зафиксировано падение деревьев на автомобильные дороги.

Кроме того, недавно в Украине был объявлен желтый уровень опасности из-за осложнения погодных условий. Синоптики прогнозировали на всей территории страны порывы ветра до 20 метров в секунду.

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