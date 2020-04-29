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На Україну насуваються грози та сильний вітер

Новини » Суспільство     29.04.2020 - 16:22
На Україну насуваються грози та сильний вітер
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Негода очікується завтра, 30 квітня

У четвер, 30 квітня, погода в Україні суттєво погіршиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків з Українського гідрометцентру, завтра у західних областях країни очікуються грози. У Закарпатській області вночі можливий значний дощ.

Крім того, у Карпатах завтра прогнозують сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку травня Україну накриють сильні грозові дощі. У перший день травня негода очікується у західних, північних та центральних областях. Наступні два дні грозовий фронт поширюватиметься на всю території країни. При цьому температура повітря досягатиме 23 градусів тепла.

Також РБК-Україна писало, що у Закарпатській області через негоду сталося масове знеструмлення населених пунктів. Через грозові зливи та сильний вітер повністю або частково без електропостачання зосталися понад 10 населених пунктів у декількох районах. Місцями було зафіксовано падіння дерев на автомобільні дороги.

Крім того, нещодавно в Україні було оголошено жовтий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозували на всій території країни пориви вітру до 20 метрів на секунду.

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