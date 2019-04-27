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На Украину надвигаются дожди с грозами

Новости » Общество    27.04.2019 - 10:00
На Украину надвигаются дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди с грозами ожидаются на западе и севере Украины

Погода в Украине 27 апреля 2019 местами будет дождливой, на западе и севере ожидаются грозы, температура воздуха днем до +26. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди с грозами, днем от +23 до +26, ночью от +9 до +12. На севере тоже ожидаются дожди с грозами, днем от +22 до +25, а ночью от +8 до +11. В центре преимущественно без осадков, днем от +22 до +24, ночью от +6 до +11.

На востоке сухо и малооблачно, днем от +22 до +25, ночью от +7 до +10. На юге днем от +16 до +24, ночью от +6 до +9. В Крыму без осадков, днем от +20 до +22, ночью от +7 до +9.

На Украину надвигаются дожди с грозами

Фото: погода в Украине 27 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 27 апреля пройдут дожди с грозами, днем от +22 до +24, ночью от +8 до +10, ветер южный, 5-10 м/с.

На Украину надвигаются дожди с грозами

Фото: погода в Киеве и области

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