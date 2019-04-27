На Україну насуваються дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Дощі з грозами очікуються на заході і півночі України

Погода в Україні 27 квітня 2019 місцями буде дощовою, на заході і півночі очікуються грози, температура повітря вдень до +26. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі з грозами, вдень від +23 до +26, вночі від +9 до +12. На півночі також очікуються дощі з грозами, вдень від +22 до +25, а вночі від +8 до +11. В центрі переважно без опадів, вдень від +22 до +24, вночі від +6 до +11.

На сході сухо і малохмарно, вдень від +22 до +25, вночі від +7 до +10. На півдні вдень від +16 до +24, вночі від +6 до +9. У Криму без опадів, вдень від +20 до +22, вночі від +7 до +9.

Фото: погода в Україні 27 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 27 квітня пройдуть дощі з грозами, вдень від +22 до +24, вночі від +8 до +10, вітер південний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області