На Украину надвигается сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение

В Украине в воскресенье, 7 марта, ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ночью в северо-западных областях, а днем по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах 25-30 метров в секунду. Объявлен первый (желтый) уровень опасности. Также сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду будут наблюдаться днем 7 марта в Киеве и Киевской области.