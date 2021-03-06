На Украину надвигается сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение

В Украине в воскресенье, 7 марта, ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Так, ночью в северо-западных областях, а днем по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах 25-30 метров в секунду. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Также сильные порывы ветра 15-20 метров в секунду будут наблюдаться днем 7 марта в Киеве и Киевской области.
Напомним, сегодня, 6 марта, в двух восточных областях ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в Украине будет в пределах +1... +5, ночью местами опустится до -6 градусов.
Отметим, в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами". Среднемесячная температура ожидается от 0 до +6 градусов. При этом первый месяц весны будет довольно щедрым на осадки.
Также РБК-Украина писало, что во Львовской области из-за оттепели возможны затопления сельскохозяйственный угодий вблизи реки Вишня.