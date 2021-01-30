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На Украину надвигается новый снежный циклон

Автор: Александр Белоус

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Новый снежный циклон накроет северные, центральные и южные области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается в сообщении, в понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см). Днем в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с, говорится в сообщении.

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. (И уровень опасности, желтый).

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По прогнозу, в субботу-воскресенье, 30-31 января, на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (И уровень опасности, желтый).

"Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключения энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2021 года среднемесячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму до 3 градусов тепла. Это на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

Отметим, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

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