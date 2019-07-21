На Украину надвигается новый атмосферный фронт

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается дождливой, так как в страну придет атмосферный фронт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Как сообщила Диденко, атмосферный фронт придет в Украину завтра, 22 июля.

"Атмосферный фронт в понедельник обусловит в западных и северных областях Украины кратковременные дожди, местами с грозами. Во время гроз дождь может усилиться. Фронт постепенно перемещается на восток, юго-восток, поэтому завтра вечером осадки достигнут Одесской области и центральных областях, кроме Днепропетровской области", - сообщила она, отметив, что сухая солнечная погода завтра ожидаются на востоке и на большинстве территории юга.

Синоптик добавила, что завтра ожидается до +30 градусов тепла, на западе - до +28, на юге и востоке ожидается до +33 градуса. Вместе с тем, на севере и в Киевской области ожидается похолодание - максимум +25.

"В Киеве 22 июля ожидаются периодические кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ближайшей ночью +15+19 градусов, завтра днем +25+27 градусов. Во вторник, 23 июля, в большинстве областей Украины, включительно с Киевом, температура воздуха ощутимо снизится", - добавила она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину возвращаются дожди. В частности, 22 июля дожди накроют почти всю страну, сухо будет только в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и в Крыму.