На Украину надвигается непогода с грозами и градом

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в Украине во вторник, 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"В Украине кроме большинства западных областей кратковременные дожди, грозы, на юге и востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что ветер ожидается преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в Закарпатье - до 30°.