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На Украину надвигается непогода с грозами и градом

Фото: в Украине ожидаются дожди, град и шквалы 2 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в Украине во вторник, 2 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Украине кроме большинства западных областей кратковременные дожди, грозы, на юге и востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что ветер ожидается преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в Закарпатье - до 30°.

Как сообщалось, в Укргидрометцентре рассказали о погоде в августе. В частности, средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, в Карпатах 17-19 градусов. Это на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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