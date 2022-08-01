На Україну насувається негода з грозами та градом

Синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати в Україні у вівторок, 2 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"В Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі, грози, на півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики додають, що вітер очікується переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, на Закарпатті - до 30°.