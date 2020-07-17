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На Украину надвигается гроза и сильный ветер

Пятница 17 июля 2020 15:04
На Украину надвигается гроза и сильный ветер
Фото: дождь (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В западных, Донецкой и Луганской областях ожидается гроза

Погода в Украине сегодня и завтра значительно ухудшиться. Синоптики прогнозируют дожди, гроза и сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сегодня до конца дня и завтра, 18 июля, в западных областях, а ночью также в Донецкой и Луганской области ожидаются грозы. В отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквальный ветер до 20 метров на секунду.

Также в субботу днем Карпатах и на Закарпатье местами ожидаются сильные дожди.

Напомним, 15-17 июля произойдет повышение уровней воды в реках Припять и Стоход.

Кроме того, сегодня погода в западных и некоторых центральных областях будет дождливой, на остальной территории - умеренная облачность.

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