На Украину надвигается гроза и сильный ветер

В западных, Донецкой и Луганской областях ожидается гроза
Погода в Украине сегодня и завтра значительно ухудшиться. Синоптики прогнозируют дожди, гроза и сильный ветер.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, сегодня до конца дня и завтра, 18 июля, в западных областях, а ночью также в Донецкой и Луганской области ожидаются грозы. В отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквальный ветер до 20 метров на секунду.
Также в субботу днем Карпатах и на Закарпатье местами ожидаются сильные дожди.
Напомним, 15-17 июля произойдет повышение уровней воды в реках Припять и Стоход.
Кроме того, сегодня погода в западных и некоторых центральных областях будет дождливой, на остальной территории - умеренная облачность.