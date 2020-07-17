На Україну насувається гроза і сильний вітер

Фото: дощ (РБК-Україна)

У західних, Донецькій та Луганській областях очікується гроза

Погода в Україні сьогодні і завтра значно погіршитися. Синоптики прогнозують дощі, гроза і сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, сьогодні до кінця дня і завтра, 18 липня, в західних областях, а вночі також у Донецькій і Луганській області очікуються грози. В окремих районах синоптики прогнозують град і шквальний вітер до 20 метрів на секунду.

Також в суботу вдень Карпатах та на Закарпатті місцями очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води у річках Прип'ять та Стохід.

Крім того, сьогодні погода в західних та деяких центральних областях буде дощовою, на решті території - помірна хмарність.