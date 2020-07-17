ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Україну насувається гроза і сильний вітер

П'ятниця 17 липня 2020 15:04
На Україну насувається гроза і сильний вітер
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У західних, Донецькій та Луганській областях очікується гроза

Погода в Україні сьогодні і завтра значно погіршитися. Синоптики прогнозують дощі, гроза і сильний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, сьогодні до кінця дня і завтра, 18 липня, в західних областях, а вночі також у Донецькій і Луганській області очікуються грози. В окремих районах синоптики прогнозують град і шквальний вітер до 20 метрів на секунду.

Також в суботу вдень Карпатах та на Закарпатті місцями очікуються сильні дощі.

Нагадаємо, 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води у річках Прип'ять та Стохід.

Крім того, сьогодні погода в західних та деяких центральних областях буде дощовою, на решті території - помірна хмарність.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся