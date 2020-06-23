На Украину надвигается гроза и град

Погода в Украине в ближайшие два дня значительно ухудшиться. Синоптики прогнозируют грозовые дожди, град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, сегодня в Украине ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквальный ветер до 15-20 м / с. В западных, днем ​​местами в северных и Винницкой областях прогнозируются значительные дожди.

В Киеве и области сегодня днем ожидаются также грозы. В некоторых районах области возможен град и шквальный ветер.

Также до конца сегодняшнего дня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди. Объявлен третий уровень опасности, красный.

Кроме того, в среду, 24 июня, в Украине, кроме востока, прогнозируются грозы. Днем ​​в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15-20 м / с, а в большинстве западных областей пройдут значительные дожди. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Также в столице и области пройдут грозы, также в отдельных районах ожидается град и шквальный ветер.

Напомним, в связи с непогодой в Ивано-Франковской и Черновицкой областях введены чрезвычайные меры безопасности.