В Украину можно импортировать газ с СПГ-терминалов четырех стран, - Макогон

"Уже сейчас в Украину возможно импортировать газ из LNG терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы", - сообщил он.

По его словам, Оператор ГТС Украины за прошлый год удвоил объем гарантированных мощностей в Украину, которые сейчас составляют 54 млн кубометров в сутки. Так, были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн кубометров в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн кубометров в сутки с 27 млн кубометров).

Он также сообщил, что сейчас идет значительный транзит газа из Польши в Венгрию через ГТС Украины: более 1 млн кубометров в сутки.

"Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы", - добавил Макогон.

Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина и Польша имеют несколько вариантов использования газотранспортных систем обеих стран. Вместе они могут пошатнуть доминирующее положение "Газпрома" на европейском рынке, особенно в Восточной Европе.