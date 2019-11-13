Украину могут обвинить в давлении на ЕСПЧ из-за действий НАБУ, - правозащитники

Украину могут обвинить в давлении на Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за действий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом заявил представитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Отметим, речь идет о незаконной слежке со стороны антикоррупционного органа в ЕСПЧ. По данным источников Захарова, директор НАБУ Артем Сытник подтвердил проведение слежки, а в Совете Европы уже проходит служебное расследование.

Захаров полагает, что объектом слежки является судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская и некоторые сотрудники Секретариата суда. В частности, в ноябре 2016 года появилась информация о якобы "преступном сговоре" первой замминистра юстиции Натальи Севостьяновой с нардепом Георгием Логвинским и его супругой Анной Юдковской, который позволила получать от тех или иных решений ЕСПЧ материальную выгоду.

Речь шла о так называемом деле "Золотого мандарина" - компании, которая в 2000-х передала "Киевэнерго" на хранение мазут, но та отказалась его вернуть. "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации. Минюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора, ЕСПЧ утвердил этот документ и снял необходимость выплаты дополнительной компенсации, обязав Украину выполнить только решения судов о возвращении стоимости мазута. Украина выплатила компенсацию из госбюджета, а затем в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" о возвращении этих средств. В НАБУ подозревают, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах "Золотого мандарина", который связывают с Логвинским.

При этом замминистра юстиции и правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина в декабре 2016 года объяснил, почему обвинения НАБУ являются необоснованными. А Харьковская правозащитная группа и Украинский Хельсинский союз по правам человека по просьбе Министерства юстиции изучили все документы, касающиеся решения ЕСПЧ по этому делу и предоставили свои выводы, что действия министерства были вполне законными.

По мнению Захарова, политические преследования с целью давления на Юдковскую и Логвинского приведут к международному скандалу.

"Ведь с точки зрения права нет преследования отдельного судьи ЕСПЧ - вмешательство в деятельность суда. Украина рискует стать первым в истории государством, которое обвинят в давлении на Европейский суд по правам человека", - добавил правозащитник.

Напомним, ранее сообщалось, что агенты НАБУ занимаются слежкой в ЕСПЧ. Отметим, этот суд находится под международным иммунитетом и для таких следственных действий недостаточно решения украинского суда.