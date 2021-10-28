Украину местами накроет туман: в каких регионах будет ограничена видимость

Сегодня ночью и завтра утром погода в Украине будет туманной. Видимость на дорогах будет ограничена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что ночью и утром 29 октября в западных, северных и центральных областях ожидается туман, видимость на дорогах составит 200-500 метров. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

В Киеве и Киевской области 29 октября тоже ожидается туман, видимость на дорогах - 250-500 метров.