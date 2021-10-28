Местами морозно, но сухо: какой будет погода в Украине до конца октября

На всей территории Украины до конца этого месяца продержится сухая погода. Местами ночью будет морозно до -4, а днем температура будет достигать и +17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

29 октября

В пятницу в западных областях температура воздуха составит днем +14 +17, а ночью будет колебаться от -1 до + 6.

На севере страны днем синоптики прогнозируют днем +11 +14, а ночью +5 +8.

В восточных областях столбики термометра днем покажут +11 +13, ночью +5 +8 градусов.

На юге днем температура воздуха составит +12 +15, а ночью +5 +8.

В центральных областях +11 +14 днем, а ночью температура воздуха составит +5 +9.

В столице в пятницу столбики термометра днем покажут +12 +14, а ночью +7 +9.

30 октября

В субботу на западе страны температура воздуха днем будет +14 +17, а ночью упадет до +3 +5.

На севере страны днем прогнозируется до +12 +14, а ночью +1 +5.

В восточных областях столбики термометра покажут +12 +14, а ночью упадут до +1 +4.

На юге синоптики прогнозируют днем +13 +15, а ночью до +4 +8.

В центральных областях температура поднимется до +11 +14 днем, ночью снизится до +1 +5.

В столице в субботу ожидается до +12 +14 днем, ночью +3 +5 градусов.

31 октября

В воскресенье в западных областях температура воздуха составит +13 +16 днем, а ночью снизится до -2 +4.

На севере страны синоптики прогнозируют днем +10 +13, а ночью от 0 до +3.

В восточных областях столбики термометра днем поднимутся до +11 +14, а ночью упадут до -4 +3.

На юге страны ожидается до +11 +15 градусов днем, а ночью до +4 +7.

В центральных областях синоптики обещают днем до +10 +13, ночью от -2 до +3.

В столице в воскресенье столбики термометра покажут днем +10 +12, а ночью +2 +4.