В Украину из Латвии прибыл авиарейс с эвакуированными украинцами

В среду, 25 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл специальный авиарейс Рига-Киев с эвакуированными из-за коронавируса украинцами. Об этом сообщило посольство Украины в Латвии на странице в Twitter.

По данным украинского дипломатического представительства, сегодня в Украину специальным рейсом авиакомпании AirBaltic вернулись 45 граждан.

"Спасибо латвийским партнерам, МИД Латвии и AirBaltic за содействие в организации эвакуации граждан Украины, которая состоялась по максимально возможным льготным тарифам", - заявили в посольстве.

Напомним, вчера из Риги эвакуировали 645 граждан Украины. В то же время поездом из Перемышля прибыли более 620 украинских граждан. В целом в течение 24 марта в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 72 305 граждан.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Украину прибыл специальный поезд Перемышль-Киев с эвакуированными из Польши украинскими гражданами. Во время пограничного контроля у пассажиров не обнаружили признаков заражения коронавирусом.

Кроме того, 25 марта свыше 400 украинских граждан вернулись в Украину двумя авиарейсами из Стамбула. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находились еще почти 100 украинцев