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Украину избрали в три органа под эгидой Экономического и социального совета ООН

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 10:17
Украину избрали в три органа под эгидой Экономического и социального совета ООН Фото: Украину избрали в три органа под эгидой Экономического и социального совета ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украину избрали в состав трех органов в рамках Экономического и социального Совета ООН. В частности, Украина будет членом Комиссии по правам женщин и Комиссии по социальному развитию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Выборы в состав органов системы ООН под эгидой ЭКОСОС прошли 13 апреля. Украину впервые представили в состав Постоянного форума по вопросам коренных народов на период 2023 - 2025 годов.

Членом Постоянного форума по вопросам коренных народов Украины будет представитель крымских татар Сулейман Мамутов. Он одержал победу подавляющим большинством голосов, обойдя представителя России.

В рамках форума Украина будет прилагать максимальные усилия, чтобы сохранить права и свободы коренных народов, в том числе на временно оккупированных территориях.

"В составе Форума украинская сторона продолжит процесс реализации коллективных прав коренных народов и будет разрабатывать рекомендации с целью полного применения положений Декларации ООН о правах коренных народов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Украину также избрали в состав Комиссии по положению женщин и Комиссии по социальному развитию на период 2023-2027 годов. Они являются важными площадками, в частности, для противодействия преступлениям РФ. Украина будет работать над обеспечением прав женщин и содействием соцзащиты в военное и мирное время.

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