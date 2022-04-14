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Україну обрали в три органи під егідою економічної і соціальної Ради ООН

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 10:17
Україну обрали в три органи під егідою економічної і соціальної Ради ООН Фото: Україну обрали в три органи під егідою економічної і соціальної Ради ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україну обрали до складу трьох органів в рамках економічної і соціальної Ради ООН. Зокрема, Україна буде членом Комісії з прав жінок та комісії із соціального розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Вибори до складу органів системи ООН під егідою ЕКОСОР пройшли 13 квітня. Україну вперше представили до складу постійного форуму з питань корінних народів на період 2023-2025 років.

Членом Постійного форуму з питань корінних народів України буде представник кримських татар Сулейман Мамутов. Він здобув перемогу переважною більшістю голосів, обійшовши представника Росії.

В рамках форуму Україна докладатиме максимальних зусиль, щоб зберегти права і свободи корінних народів, у тому числі на тимчасово окупованих територіях.

"У складі форуму українська сторона продовжить процес реалізації колективних прав корінних народів і розроблятиме рекомендації з метою повного застосування положень Декларації ООН про права корінних народів", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Україну також обрали до складу Комісії зі становища жінок та комісії із соціального розвитку на період 2023-2027 років. Вони є важливими майданчиками, зокрема, для протидії злочинам РФ. Україна працюватиме над забезпеченням прав жінок та сприянням соцзахисту у воєнний та мирний час.

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