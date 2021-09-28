В Украину идут заморозки: где ухудшится погода

Заморозки прогнозируют во всех регионах, кроме западных областей и побережья морей.

"На поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый) В северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

I степень означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

II степень - погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.