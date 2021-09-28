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На Україну насуваються заморозки: де погіршиться погода

Автор: Инна Собора

Найближчими днями майже в усіх регіонах України очікуються заморозки. Температура повітря знизиться вночі 30 вересня та 1-3 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Заморозки прогнозують в усіх регіонах, крім західних областей та узбережжя морів.

"На поверхні ґрунту та місцями у повітрі 0-5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий) У північно-східних областях заморозки у повітрі 0-3 градуси (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні.

I ступінь означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

II ступінь - погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

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