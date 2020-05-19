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В Украину идут заморозки: какие области под ударом

Lite » Стиль жизни 19.05.2020 - 13:15
В Украину идут заморозки: какие области под ударом
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет неблагоприятной на этой неделе

Погода в Украине будет прохладной с умеренными дождями, а 22-23 мая вероятны даже заморозки в ночное время. Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

В ближайшей перспективе - атмосферный фронт переместится к вечеру на центральную часть Украины, где вероятны дожди. А завтра, 20 мая, осадки доберутся до Востока, Сумской области и Юга (кроме Крыма).

Синоптик пишет, что на Западе и в Центре завтра вероятность осадков низкая, разве что местами небольшая облачность с "местными несколькими каплями". Днем в центральных областях будет светить солнце.

Ветер в среду будет северо-западным свежим и порывистым.

Температура ближайшей ночью преимущественно будет от +8 до +12 градусов. На Юге +10+15 тепла. Днем от +14 до +19, а в южных и западных областях +17+24 градуса.

В Киеве 20 мая существенные дожди маловероятны, ночью +10 градусов, днем в среду +17 градусов.

"По предварительным прогнозам, 22-23 мая при условии прояснения, то есть, чистого неба, в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины есть вероятность небольших заморозков", - пишет Диденко.

Потепления, по словам синоптика, на этой неделе ждать не следует. А вот со следующей недели может быть и больше 20-ти по всей стране.

В Украину идут заморозки: какие области под ударом

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали, что метеорологи ошарашили прогнозом погоды для Украины на лето 2020.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Погода
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