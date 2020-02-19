В Украину идут дожди и туман

Погода в Украине 20 февраля ожидается с незначительными осадками и туманами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В частности, 20 февраля небольшой дождь, местами с мокрым снегом, пройдет в западных областях. Днем ожидается до +7 тепла, ночью до -1 мороза.

На остальной территории страны ожидается сухая и относительно теплая погода.

В центре, на севере и на востоке Украины температура поднимется до +8, ночью прогнозируют до -2 мороза.

Традиционно, теплее всего 20 февраля будет на юге Украины. Столбик термометра местами покажет +11 тепла днем и +2 ночью.

Напомним, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона. Существенное потепление прогнозируют уже во второй половине месяца.

Также РБК-Украина сообщало, что в ночь на субботу, 15 февраля, столбик термометра в Киеве не опустился ниже 2,3 градусов тепла, что на 1,4 градуса теплее чем в 1950 году. Как отметили в Центральной геофизической обсерватории, таким образом киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.