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В Украину идет серьезное похолодание: где ударят морозы до -13 градусов

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Вторник 15 марта 2022 14:28
В Украину идет серьезное похолодание: где ударят морозы до -13 градусов Фото: Погода в Украине принесет похолодание с морозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет похолодание со среды 16 марта. Морознее всего будет ночью на востоке и северо-востоке, а западная часть пока будет самой теплой.

Об этом сообщает Наталья Диденко в Facebook.

Какая будет температура

По прогнозу синоптика, самыми низкими градусы будут в Харьковской, Сумской, Луганской, Полтавской области. Ночью здесь -7... -13, днем -1... -4.

На остальной территории Украины ближайшей ночью -3... -8 градусов, завтра днем предполагается 0... +5 градусов.

Самой теплой ожидается западная часть, там максимально будет +6... +12 градусов.

Местами возможен мокрый снег

По данным синоптика, 16-го марта в Украине будет преобладать сухая погода, только в Карпатах и на Закарпатье возможен мокрый снег.

Прогноз для Киева

В Киеве в среду немного похолодает. Ночью ожидается -4, днем +3 градуса. Без осадков.

"Похолодание в Украине продлится до конца текущей недели - на следующей неделе, хоть и не стремительно, но все же снова потеплеет", - добавила синоптик.

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