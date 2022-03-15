В Україну йде серйозне похолодання: де вдарять морози до -13 градусів
Погода в Україні принесе похолодання з середи 16 березня. Найморозніше буде вночі на сході і північному сході, а західна частина поки що буде найтеплішою.
Про це повідомляє Наталка Діденко у Facebook.
Яка буде температура
За прогнозом синоптика, найнижчими градуси будуть у Харківській, Сумській, Луганській, Полтавській області. Вночі тут -7... -13, вдень -1... -4.
На решті території України найближчої ночі -3... -8 градусів, завтра вдень передбачається 0... +5 градусів.
Найтеплішою очікується західна частина, там максимально буде +6... +12 градусів.
Місцями можливий мокрий сніг
За даними синоптика, 16-го березня в Україні переважатиме суха погода, лише в Карпатах та на Закарпатті можливий мокрий сніг.
Прогноз для Києва
У Києві в середу також трохи похолодає. Вночі очікується -4, вдень +3 градуси. Без опадів.
"Похолодання в Україні триватиме до кінця поточного тижня - на наступному тижні, хоч і не стрімко, але все ж знову потепліє", - додала синоптик.