В Україну йде серйозне похолодання: де вдарять морози до -13 градусів

Погода в Україні принесе похолодання з середи 16 березня. Найморозніше буде вночі на сході і північному сході, а західна частина поки що буде найтеплішою.

Про це повідомляє Наталка Діденко у Facebook .

Яка буде температура

За прогнозом синоптика, найнижчими градуси будуть у Харківській, Сумській, Луганській, Полтавській області. Вночі тут -7... -13, вдень -1... -4.

На решті території України найближчої ночі -3... -8 градусів, завтра вдень передбачається 0... +5 градусів.

Найтеплішою очікується західна частина, там максимально буде +6... +12 градусів.

Місцями можливий мокрий сніг

За даними синоптика, 16-го березня в Україні переважатиме суха погода, лише в Карпатах та на Закарпатті можливий мокрий сніг.

Прогноз для Києва

У Києві в середу також трохи похолодає. Вночі очікується -4, вдень +3 градуси. Без опадів.

"Похолодання в Україні триватиме до кінця поточного тижня - на наступному тижні, хоч і не стрімко, але все ж знову потепліє", - додала синоптик.