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В Украину идет резкое похолодание: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину придет похолодание 18 августа. Завтра в западных областях температура воздуха днем составит +20+24, а ночью +12+16.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В Украину придет похолодание в западные области 18 августа. На западе будет переменная облачность и без осадков. Кроме того, в Киеве похолодает, днем будет +22+24.

В восточных областях будет держаться высокая температура - днем +31+33, а ночью +16+19. На севере днем будет +24+29, а ночью +15+17. На юге ожидается днем +27+32, а ночью +17+19. В центральных областях прогнозируют днем +27+32, а ночью +17+19.

19-20 августа похолодание пойдет в центральные и восточные области.

Напомним, до украинских областей добрался холодный атмосферный фронт.

Отметим, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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