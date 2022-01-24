UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украину идет потепление: синоптик назвала дату

Автор: Иванна Шовкун

С четверга, 27 января, в Украину придет потепление. Температура воздуха снова повысится до оттепели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Натальи Диденко в Facebook.

"Дольше всего продержатся морозными восточные области Украины, однако на выходных и там станет теплее", - отметила Диденко.

Она добавила, что в западных областях потеплеет уже завтра, 25 января. Там днем синоптик прогнозирует 0...-5 градусов.

Однако сегодня ночью в регионе еще будут сильные морозы - столбики термометров опустятся до -12...-17 градусов. Также мороз будет ночью в большинстве областей.

Напомним, в Украине синоптики прогнозируют очередное похолодание. Ожидается, что ночью морозы ударят до -18.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине