В Украину идет потепление: синоптик назвала дату

С четверга, 27 января, в Украину придет потепление. Температура воздуха снова повысится до оттепели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Натальи Диденко в Facebook .

"Дольше всего продержатся морозными восточные области Украины, однако на выходных и там станет теплее", - отметила Диденко.

Она добавила, что в западных областях потеплеет уже завтра, 25 января. Там днем синоптик прогнозирует 0...-5 градусов.

Однако сегодня ночью в регионе еще будут сильные морозы - столбики термометров опустятся до -12...-17 градусов. Также мороз будет ночью в большинстве областей.