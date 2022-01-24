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В Украину идет потепление: синоптик назвала дату

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Украина, Понедельник 24 января 2022 16:30
В Украину идет потепление: синоптик назвала дату Фото: в Украину идет теплый воздух (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

С четверга, 27 января, в Украину придет потепление. Температура воздуха снова повысится до оттепели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Натальи Диденко в Facebook.

"Дольше всего продержатся морозными восточные области Украины, однако на выходных и там станет теплее", - отметила Диденко.

Она добавила, что в западных областях потеплеет уже завтра, 25 января. Там днем синоптик прогнозирует 0...-5 градусов.

Однако сегодня ночью в регионе еще будут сильные морозы - столбики термометров опустятся до -12...-17 градусов. Также мороз будет ночью в большинстве областей.

Напомним, в Украине синоптики прогнозируют очередное похолодание. Ожидается, что ночью морозы ударят до -18.

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