В Украину идет потепление: синоптик назвала дату
Фото: в Украину идет теплый воздух (Pixabay)
С четверга, 27 января, в Украину придет потепление. Температура воздуха снова повысится до оттепели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост синоптика Натальи Диденко в Facebook.
"Дольше всего продержатся морозными восточные области Украины, однако на выходных и там станет теплее", - отметила Диденко.
Она добавила, что в западных областях потеплеет уже завтра, 25 января. Там днем синоптик прогнозирует 0...-5 градусов.
Однако сегодня ночью в регионе еще будут сильные морозы - столбики термометров опустятся до -12...-17 градусов. Также мороз будет ночью в большинстве областей.
Напомним, в Украине синоптики прогнозируют очередное похолодание. Ожидается, что ночью морозы ударят до -18.