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В Україну йде потепління: синоптик назвала дату

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 16:30
В Україну йде потепління: синоптик назвала дату Фото: в Україну йде тепле повітря (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

З четверга, 27 січня, в Україну прийде потепління. Температура повітря знову підвищиться до відлиги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду синоптика Наталії Діденко у Facebook.

"Найбільше протримаються морозними східні області України, проте на вихідних і там стане тепліше", - зазначила Діденко.

Вона додала, що у західних областях потеплішає вже завтра, 25 січня. Там вдень синоптик прогнозує 0...-5 градусів.

Однак сьогодні вночі у регіоні ще будуть сильні морози - стовпчики термометрів опустяться до -12...-17 градусів. Також мороз буде вночі у більшості областей.

Нагадаємо, в Україні синоптики прогнозують чергове похолодання. Очікується, що вночі морози вдарять до -18.

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