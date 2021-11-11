В Украину идет потепление после сильных морозов

Синоптики предупредили о потеплении в Украине. Сегодня температура воздуха поднимется.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

В большинстве областей небо этим утром было абсолютно ясным, за исключением северной части Украины - там небольшая облачность.

Температуры этой ночью еще были низкими, в восточных областях местами -8-10 мороза. Но сегодня в течение дня температура понемногу будет расти и в следующие несколько суток ожидаем несколько более теплую погоду, отметили синоптики.