В Украину идет потепление после сильных морозов
Фото: в Украину идет потепление (GettyImages)
Синоптики предупредили о потеплении в Украине. Сегодня температура воздуха поднимется.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
В большинстве областей небо этим утром было абсолютно ясным, за исключением северной части Украины - там небольшая облачность.
Температуры этой ночью еще были низкими, в восточных областях местами -8-10 мороза. Но сегодня в течение дня температура понемногу будет расти и в следующие несколько суток ожидаем несколько более теплую погоду, отметили синоптики.
Напомним, сегодня погоду в Украине будет определять антициклон TILDA. Поэтому осадков на территории страны не предвидится.