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В Украину идет потепление после сильных морозов

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 12:51
В Украину идет потепление после сильных морозов Фото: в Украину идет потепление (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили о потеплении в Украине. Сегодня температура воздуха поднимется.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В большинстве областей небо этим утром было абсолютно ясным, за исключением северной части Украины - там небольшая облачность.

Температуры этой ночью еще были низкими, в восточных областях местами -8-10 мороза. Но сегодня в течение дня температура понемногу будет расти и в следующие несколько суток ожидаем несколько более теплую погоду, отметили синоптики.

Напомним, сегодня погоду в Украине будет определять антициклон TILDA. Поэтому осадков на территории страны не предвидится.

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