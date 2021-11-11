ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

В Україну йде потепління після сильних морозів

Новость на русском →
Київ, Четвер 11 листопада 2021 12:51
В Україну йде потепління після сильних морозів Фото: в Україну йде потепління (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики попередили про потепління в Україні. Сьогодні температура повітря підніметься.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

У більшості областей небо цього ранку було абсолютно ясним, за винятком північної частини України - там подекуди невелика хмарність.

Температури цієї ночі ще були низькими, у східних областях місцями -8-10 морозу. Але сьогодні протягом дня температура потроху зростатиме і у наступні декілька діб очікуємо на дещо теплішу погоду, зазначили синоптики.

Нагадаємо, сьогодні погоду в Україні визначатиме антициклон TILDA. Тому опадів на території країни не передбачається.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
Де пройде реванш Усик-Джошуа: розглядають три місця
DAILY
Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради