В Україну йде потепління після сильних морозів
Фото: в Україну йде потепління (GettyImages)
Синоптики попередили про потепління в Україні. Сьогодні температура повітря підніметься.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
У більшості областей небо цього ранку було абсолютно ясним, за винятком північної частини України - там подекуди невелика хмарність.
Температури цієї ночі ще були низькими, у східних областях місцями -8-10 морозу. Але сьогодні протягом дня температура потроху зростатиме і у наступні декілька діб очікуємо на дещо теплішу погоду, зазначили синоптики.
Нагадаємо, сьогодні погоду в Україні визначатиме антициклон TILDA. Тому опадів на території країни не передбачається.