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В Україну йде потепління до +17: прогноз погоди на завтра

Новини » Суспільство     26.03.2020 - 16:18
В Україну йде потепління до +17: прогноз погоди на завтра
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

27 березня на всій території України буде сухо і тепло

Погода в Україні 27 березня на всій території очікується без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Найтепліше буде на Закарпатті. В Ужгороді температура прогріється до +17 вдень, вночі очікується до +1 тепла. Загалом у західних областях стовпчики термометра піднімуться до +13 +14 тепла. Вночі очікується до -3 морозу. У Карпатах вдень до +5 тепла вдень та до -9 морозу вночі.В Україну йде потепління до +17: прогноз погоди на завтра

На Півночі та у Центрі синоптики також прогнозують помірну теплу погоду. Очікується до +14 тепла вдень та -2 морозу вночі. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.

У південних регіонах та на сході України, зокрема, у Донецькій та Луганській областях, місцями можливі пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі від -3 до +2, на крайньому півдні країни до +5 тепла. Вдень у вказаних регіонах стовпчики термометра піднімуться до +16 градусів тепла.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, атмосферний фронт прийде в країну вже 29-30 березня. На більшості території очікується незначне зниження температури та опади.

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