Потепление днем и холодные ночи: прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине сухо и тепло

Погода в Украине 26 марта улучшится, потеплеет во всех областях и сухо. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сегодня в Украине сухо и тепло. В западных областях температура воздуха поднимется до +10+12, а ночью еще холодно -3-6. На севере страны тепло, днем +11+13, а ночью -2-5.

В восточных областях будет еще теплее, днем +12+14, а ночью -3-5. В центре страны температура воздуха днем составит +9+14, ночью -2-4. На юге страны тоже тепло, днем +12+15, а ночью -1+3.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня тепло. Днем +9+13, а ночью -1-3.

Напомним, синоптики прогнозировали, что погода в Украине вскоре кардинально изменится. Жителям страны следует приготовиться к резким перепадам температур - днем будет очень тепло и солнечно, а ночью показатели термометров могут опускаться до нуля, а местами и ниже.