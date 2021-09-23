ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украину идет потепление

Новина українською →
Четверг 23 сентября 2021 14:42
В Украину идет потепление Фото: в Украине потеплеет до + 20 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

На выходные в Украину придет потепление. Местами воздух прогреется до +23 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода 25 сентября

В субботу воздух в Украине начнет прогреваться, в страну придет потепление.

Самые высокие показатели термометров будут в южных областях - там ожидается +18-20 градусов днем и +8-10 ночью.

В западных областях прогнозируют +17-19 днем и +7-9 ночью.

В центре страны будет +13-15 градусов днем и +7-9 ночью.

На востоке страны прогнозируют +14-16 градусов в течение дня и +7-9 ночью.

В Киеве и северных областях днем температура будет держаться на уровне +12-14 градусов.

Кроме того, северные, центральные и восточные области, а также Херсонскую область и Крым накроют дожди.

В Украину идет потепление

Погода 26 сентября

В воскресенье почти по всей Украине показатели термометров днем будут держаться на уровне +16-18 градусов.

Теплее будет в южных областях, где воздух прогреется до +23.

Холоднее всего - на севере. Там прогнозируют +12-14 градусов.

Дожди затронут лишь восточные области.

В Украину идет потепление

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
Когда закончится карантин в Украине: Ляшко озвучил возможные сроки
DAILY
Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Акцизы, рента и земля. Кому и на что Рада повысит налоги