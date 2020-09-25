В Украину идет похолодание, но тепло еще вернется

В Украине в ближайшее время начнется похолодание. Но вначале октября вновь вернется теплая погода.

Об этом рассказал глава Гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что в первые дни октября ожидается температура воздуха до +25.

"Начиная с воскресенья заканчивается очередное "бабье" лето и начинается снижение температуры воздуха. Но возвращения тепла еще однозначно будут. С 4-5 октября можно ожидать тепло до +25", - сказал Кульбида.

Напомним, сегодня в Украине преимущественно сухая и теплая погода, лишь на западе Украины пройдут дожди.

В воскресенье дожди и похолодание распространятся на всю Украину.