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В Украину идет похолодание, но тепло еще вернется

Автор: РБК-Украина

В Украине в ближайшее время начнется похолодание. Но вначале октября вновь вернется теплая погода.

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Об этом рассказал глава Гидрометеорологического центра Украины Николай Кульбида в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что в первые дни октября ожидается температура воздуха до +25.

"Начиная с воскресенья заканчивается очередное "бабье" лето и начинается снижение температуры воздуха. Но возвращения тепла еще однозначно будут. С 4-5 октября можно ожидать тепло до +25", - сказал Кульбида.

Напомним, сегодня в Украине преимущественно сухая и теплая погода, лишь на западе Украины пройдут дожди.

В воскресенье дожди и похолодание распространятся на всю Украину.

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