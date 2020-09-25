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В Україну йде похолодання, але ще повернеться тепло

Автор: РБК-Україна

В Україні найближчим часом розпочнеться похолодання. Але на початку жовтня знову повернеться тепла погода.

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Про це розповів голова Гідрометеорологічного центру України Микола Кульбіда в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що в перші дні жовтня очікується температура повітря до +25.

"Починаючи з неділі закінчується чергове "бабине" літо і починається зниження температури повітря. Але повернення тепла ще однозначно будуть. З 4-5 жовтня можна очікувати тепло до +25", - сказав Кульбіда.

Нагадаємо, сьогодні в Україні переважно суха і тепла погода, лише на заході України пройдуть дощі.

У неділю дощі і похолодання поширяться на всю Україну.

Прогноз погоди
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