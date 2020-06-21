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В Украину идет непогода: возможны шквалы ветра и град

Новости » Общество     21.06.2020 - 16:23
В Украину идет непогода: возможны шквалы ветра и град
Фото: дождь (УНИАН)

В Киеве ожидаются грозы

Сегодня, 21 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Непогода сохранится и в понедельник, 22 июня.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в эти дни на большинство территории страны, кроме восточных регионов, придут грозы, а днем местами возможен град и порывы ветра до 20 метров в секунду. В Закарпатской области и на Прикарпатье прогнозируют ливни.

Кроме того, погода завтра ухудшится в Киеве и Киевской области. Днем в столице возможны грозы, а в отдельных районах град и шквалы ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Сегодня синоптики прогнозировали пасмурную погоду на большинстве территории Украины, а кое-где ожидались грозовые дожди.

Кроме того, спасатели предупредили о возможном подтоплении населенных пунктов в западных областях.

Добавим, по состоянию на утро 21 июня из-за непогоды в Украине без света оставались около 100 населенных пунктов.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГидрометцентрГрадгроза
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