ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну йде негода: можливі шквали вітру та град

Новини » Суспільство     21.06.2020 - 16:23
В Україну йде негода: можливі шквали вітру та град
Фото: дощ (УНІАН)

У Києві очікуються грози

Сьогодні, 21 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Негода утримається й у понеділок, 22 червня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, у ці дні на більшість території країни, крім східних регіонів, прийдуть грози, а подекуди вдень можливий град та пориви вітру до 20 метрів на секунду. У Закарпатській області та на Прикарпатті прогнозують зливи.

Крім того, погода завтра погіршиться у Києві та Київській області. Вдень у столиці можливі грози, а в окремих районах град та шквали вітру. Синоптики оголосили штормове попередження.

Сьогодні синоптики прогнозували похмуру погоду на більшості території України, а подекуди очікувалися грозові дощі.

Крім того, рятувальники попередили про можливе підтоплення населених пунктів у західних областях.

Додамо, станом на ранок 21 червня через негоду в Україні без світла залишалися близько 100 населених пунктів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГідрометцентрГрадгроза
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся