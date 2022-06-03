В Украину идет летняя жара: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 3 июня, в Украине ожидается жаркая погода. Однако на востоке синоптики прогнозируют грозовые дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня осадки пройдут на востоке страны. В частности, дожди с грозами накроют Харьковскую, Луганскую и Донецкую области. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +13 +15, днем +24 +26 градусов;
- на западе ночью +10 +14 градусов, а днем +23 +25;
- в восточных областях ночью +16 +19, днем +28 +30 градусов;
- на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +30 +33;
- в центральных областях ночью +14 +16, днем +25 +28 градусов.
Погода в Киеве
Сегодня в столице и Киевской области будет сухо, возможна переменная облачность. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров днем покажут +24 +27 градусов, а ночью +11 +15.
Ранее синоптики предупреждают, что с 5-6 июня в Украину снова придет похолодание. Дневная температура упадет до +20 градусов.
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