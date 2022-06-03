В Україну йде літня спека: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 3 червня, в Україні очікується спекотна погода. Проте на сході синоптики прогнозують грозові дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть на сході країни. Зокрема, дощі з грозами накриють Харківську, Луганську та Донецьку області. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +13 +15, вдень +24 +26 градусів;
- на заході вночі +10 +14 градусів, а вдень +23 +25;
- у східних областях вночі +16 +19, вдень +28 +30 градусів;
- на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +30 +33;
- у центральних областях вночі +14 +16, вдень +25 +28 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці та Київській області буде сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +24 +27 градусів, а вночі +11 +15.
Раніше синоптики попереджають, що з 5-6 червня в Україну знову прийде похолодання. Денна температура впаде до +20 градусів.
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