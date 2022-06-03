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В Україну йде літня спека: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 07:00
В Україну йде літня спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні прогнозується спекотна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 3 червня, в Україні очікується спекотна погода. Проте на сході синоптики прогнозують грозові дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть на сході країни. Зокрема, дощі з грозами накриють Харківську, Луганську та Донецьку області. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +13 +15, вдень +24 +26 градусів;
  • на заході вночі +10 +14 градусів, а вдень +23 +25;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +28 +30 градусів;
  • на півдні країни вночі +17 +19 градусів, а вдень +30 +33;
  • у центральних областях вночі +14 +16, вдень +25 +28 градусів.

В Україну йде літня спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області буде сухо, можлива мінлива хмарність. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +24 +27 градусів, а вночі +11 +15.

В Україну йде літня спека: прогноз погоди на сьогодні

Раніше синоптики попереджають, що з 5-6 червня в Україну знову прийде похолодання. Денна температура впаде до +20 градусів.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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