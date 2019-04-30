В Украину идет дождевой циклон

Погода в Украине: первого мая в большинстве областей страны пройдут дожди, местами от кратковременных до сильных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко на своей странице в Facebook.

В Украину придет дождевой циклон Valentin с юго-запада Европы. Дожди пройдут в большинстве областей. На юге страны влияние циклона будет немного меньше. Скорость ветра усилится практически по всей территории Украины, кое-где даже до штормовых порывов.

"Температура воздуха низкой будет на западе и севере. Днем ​​+9 +14 градусов. Самой высокой она ожидается на юге и в центральных областях, +15 +22 градуса. На востоке градуса разбегутся кто куда: в Харьковской областе +10 +12, в Луганской - +12 +16, в Донецкой - +17 +20", - сообщила синоптик.

Завтра в Киев циклон Valentin принесет дожди, сильный порывистый ветер, а также прохладную погоду. Температура воздуха прогреется до +11...+13 градусов.

С четверга, 2 мая, в Украине начнется потепление.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по прогнозам "Укргидрометцентра" 30 апреля в Украине погода будет дождливой и прохладной. Температура воздуха прогреется до +22 градусов. В Киеве 30 апреля пройдут небольшие дожди, днем от +11 до +13, ночью до +9, ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

Кроме того, Наталья Диденко сообщила, что 30 апреля дожди с грозами охватят западные, северные и восточные регионы. Осадки не коснутся лишь большинства территории южных и центральных областей. В большинстве областей страны, температура в день будет колебаться от +9 до +13. Ночью станет прохладнее, от +3 до +7.