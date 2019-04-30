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Украину сегодня накроют дожди

Новости » Общество    30.04.2019 - 10:00
Украину сегодня накроют дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве дождь, температура днем до +13

Погода в Украине 30 апреля 2019 будет дождливой и прохладной, температура воздуха днем до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

В восточных областях ожидается дождь, температура поднимется до +21 днем, ночью до +11. В центральных областях также прогнозируют осадки, температура до +20 днем, ночью до +10.

На юге слабые дожди пройдут лишь в Одесской области, температура днем ожидается на уровне +22, ночью до +11. В Крыму переменная облачность, температура до +22 градусов.

В северных областях также ожидаются небольшие осадки, днем температура поднимется до +15 градусов, а ночью опустится до +7.

В западных областях синоптики прогнозируют дожди, днем до +18, ночью до +10.

Погода в Украине на 30 апреля 2019

Погода в Украине на 30 апреля 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 30 апреля пройдут небольшие дожди, днем от +11 до +13, ночью до +9, ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

Погода в Киеве и области на 30 апреля 2019

Погода в Киеве и области на 30 апреля 2019

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