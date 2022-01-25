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В Украину идет атмосферный фронт со снегопадами и усиленным ветром

Автор: Анастасия Рокитна

Завтра через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт. Он принесет небольшой снег и усиление ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

В большинстве областей завтра небольшой снег, лишь ночью на юго-востоке страны без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом в западной и северной части на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью-6-11, в западных областях-2-7 мороза, днем от -4 мороза до +1 тепла;

В Карпатах и восточных областях ночью -10-15 мороза, днем -3-8 мороза.

Напомним, в Украину придет временное потепление. Уменьшение температуры воздуха ожидается с четверга, а в пятницу на юге страны будет до +4.

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