RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну йде атмосферний фронт зі снігопадами та посиленим вітром

Автор: Анастасія Рокитна

Завтра через територію України проходитиме атмосферний фронт. Він принесе невеликий сніг та посилення вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

В більшості областей завтра невеликий сніг, лише вночі на південному сході країни без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом у західній та північній частині на північно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі -6-11, у західних областях -2-7 морозу, вдень від -4 морозу до +1 тепла;

В Карпатах та східних областях вночі -10-15 морозу, вдень -3-8 морозу.

Нагадаємо, в Україну прийде тимчасове потепління. Зменшення температури повітря очікується з четвера, а у п'ятницю на півдні країни буде до +4.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні