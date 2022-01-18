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В Украину идет антициклон Dieter: какой завтра будет погода

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики предупредили, что в Украину идет антициклон Dieter. Завтра будет спокойная погода, то есть без сильного ветра, но похолодает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Атмосферные фронты отходят в восточном направлении, и ночью еще немного на Левобережье будет снежить, но днем уже будет преобладать везде спокойная погода, отметили синоптики. Ночью за счет прояснений будет несколько морознее, ведь облака отступят и приземное тепло будет быстро высвобождаться в окружающее пространство.

Если поподробнее, то завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков, только ночью на Левобережье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом в западных и северных областях юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью -5-10 мороза, днем от -3 мороза до +2 тепла; в Карпатах и на северо-востоке страны ночью -9-14, днем -4-9 мороза.

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