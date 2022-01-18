В Україну йде антициклон Dieter: якою завтра буде погода

Атмосферні фронти відходять у східному напрямку, і вночі ще трохи на Лівобережжі сніжитиме, але вдень вже переважатиме всюди спокійна погода, зазначили синоптики. Вночі за рахунок прояснень буде дещо морозніше, адже хмари відступлять і приземне тепло швидко вивільнятиметься у навколишній простір.

Якщо детальніше, то завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вночі на Лівобережжі та в Карпатах невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом у західних та північних областях на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -5-10 морозу, вдень від -3 морозу до +2 тепла; в Карпатах та на північному сході країни вночі -9-14, вдень -4-9 морозу.