ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україну на річницю трагедії в Бабиному Яру відвідають президенти трьох країн

Новость на русском →
Київ, Вівторок 21 вересня 2021 18:54
Україну на річницю трагедії в Бабиному Яру відвідають президенти трьох країн Фото: цього року буде рівно 80 років трагедії в Бабиному Яру(Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У жовтні на річницю трагедії в Бабиному Яру до України приїдуть президенти трьох країн. Зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю - Іцхак Герцог, Албанії - Ілір Мета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

"6 жовтня в Бабиному Яру до 80-ої річниці трагедії відбудеться офіційна церемонія пам'яті за участю президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю та Албанії", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що буде відкрито меморіальний об'єкт "Кришталева стіна плачу", а з 27 вересня по 7 жовтня пройде ряд інших заходів: виставки, презентації книг, Національний урок пам'яті в українських школах, прем'єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці.

Зазначимо, під трагедією в Бабиному Яру розуміють масові розстріли під час німецької окупації Києва в ході Другої світової війни. За різними підрахунками, тільки євреїв було розстріляно тут близько 150 000.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Штайнмаєр Бабий Яр Албания
NEWS
Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%
Київська область теж закриє школи з рівнем вакцинації менше 80%
DAILY
На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами