Україну на річницю трагедії в Бабиному Яру відвідають президенти трьох країн

У жовтні на річницю трагедії в Бабиному Яру до України приїдуть президенти трьох країн. Зокрема, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю - Іцхак Герцог, Албанії - Ілір Мета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

"6 жовтня в Бабиному Яру до 80-ої річниці трагедії відбудеться офіційна церемонія пам'яті за участю президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю та Албанії", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що буде відкрито меморіальний об'єкт "Кришталева стіна плачу", а з 27 вересня по 7 жовтня пройде ряд інших заходів: виставки, презентації книг, Національний урок пам'яті в українських школах, прем'єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці.

Зазначимо, під трагедією в Бабиному Яру розуміють масові розстріли під час німецької окупації Києва в ході Другої світової війни. За різними підрахунками, тільки євреїв було розстріляно тут близько 150 000.